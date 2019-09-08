أخطر ما قاله أحمد موسى عن عناصر الإخوان في الخارج

08 سبتمبر 2019 - 10:10 م

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جميع عناصر الإخوان في الخارج يتم تجنيدهم لصالح مخابرات بعض الدول، سواء في تركيا أو لندن.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «جميع عناصر الإخوان عملاء لأجهزة المخابرات، بما فيهم إبراهيم منير، العميل لأجهزة المخابرات البريطانية»، متابعا: «يجب التفريق بين الإخوان والشعب المصري، لأنهم ليسوا مصريين»، مؤكدا على احترامه لجميع المصريين بالخارج لأنه واجهة مشرفة.

