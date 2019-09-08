» خبير يكشف فوائد إلغاء العمل بالدولار الجمركي

08 سبتمبر 2019 - 10:40 م

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إنه لا شك منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن مصر حققت نجاحات كبيرة شهد بها العالم أجمع وجهات رقابية مالية محايدة، مشيرا إلى أنه حدث استقرارا كبيرا في الوضع الاقتصادي وأيضا زيادة في معدل نمو الناتج المحلي، كما حدث استقرارا في سعر الصرف ولم تعد تحدث القفزات والتغييرات الشديدة التي كانت تحدث في سعر الصرف.



وأضاف "عبدالعظيم"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، والذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، مساء اليوم الأحد، أن أسعار الصرف في العالم أجمع تشهد حالة من الاضراب ما بين زيادة أو نقصان، ولكن في مصر يشهد سعر الصرف منذ فترة كبيرة استقرارا كبيرا، مشيرا إلى أن عملات الدول الاقتصادية الكبرى كالدولار يتأثر سعره عالميا ما بين انخفاض أو زيادة في نفس اليوم، مبينا أن الوضع اقتصاديا من حيث استقرار أسعار الصرف ومعدلات النمو وانخفاض معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، كل ذلك ينم عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الفترة الحالية.

