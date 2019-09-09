شعبة الذهب تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار خلال الفترة المقبلة

أكد رفيق عباس رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن انخفاض المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة مؤقت، متوقعًا ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ بسبب زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc ، اليوم الأحد أن التوتر العالمي يدفع الحكومات والمؤسسات المالية الضخمة شراء الذهب بكميات كبيرة للحفاظ على قيمة أموالها، لذلك من المؤكد ارتفاع المعدن الأصفر في ظل عدم وجود حلول للمشكلات السياسية والاقتصادية العالمية.