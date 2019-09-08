» تعليق مثير لـ"موسى" بعد فوز الزمالك بكأس مصر

08 سبتمبر 2019 - 11:10 م

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز نادى الزمالك ببطولة كأس مصر عقب تغلبه على منافسه بيراميدز بثلاثية نظيفة، قائلا: "إن بيراميدز كان يتسم بالقوة خلال الموسم الماضي ولكنه روحه المعنوية تراجعت الموسم الحالي".



وقدم موسى خلال تقدميه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، التهنئة إلى مجلس إدارة وجمهور نادي الزمالك بعد حصد لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.

