التلفزيون الإيراني: الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة قريبا

09 سبتمبر 2019 - 12:08 ص

ذكر التلفزيون الإيراني، يوم الأحد، أن إيران قد تفرج قريبا عن الناقلة البريطانية المحتجزة وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية.



كانت إيران احتجزت الناقلة البريطانية في يوليو، قرب مضيق هرمز بدعوى انتهاك قواعد الملاحة البحرية وذلك بعد أسبوعين من احتجاز القوات البريطانية ناقلة إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها بنقل نفط إلى سوريا بما يخالف عقوبات الاتحاد الأوروبي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي للتلفزيون: "آمل أن تكتمل الإجراءات القانونية قريبا وسيتم الإفراج عن هذه الناقلة".



وأُفرج عن الناقلة الإيرانية في وقت لاحق، كما أفرجت إيران قبل أيام عن سبعة من أفراد طاقم الناقلة التي ترفع علم بريطانيا وعددهم 23 فردا.



وقال مسؤول في السفارة الروسية في طهران، إن أفراد الطاقم السبعة المفرج عنهم، وهم روسي ولاتفي وخمسة هنود، حصلوا على تأشيرات الدخول في طهران يوم الأربعاء ثم سافروا لدبي، وأضاف المسؤول أن باقي أفراد الطاقم، وعددهم 16، سيبقون على متن السفينة "لحين تحديد مصير الناقلة نفسها".



ونقلت وكالة إيران للأنباء عن موسوي قوله، إن الناقلة الإيرانية التي جرى الإفراج عنها سلمت النفط الذي كانت تنقله بعد رسوها في أحد موانئ البحر المتوسط.



وصورت أقمار صناعية الناقلة "أدريان داريا 1" الأسبوع الماضي قبالة ميناء طرطوس السوري، وكانت الناقلة احتجزت في جبل طارق للاشتباه بانتهاكها لعقوبات مفروضة على سوريا.

