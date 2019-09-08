السعودية تعلن عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة

08 سبتمبر 2019 - 11:20 م

أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء يوم، الأحد، عن حالة وفاة داخل العائلة المالكة.



وأصدر الديوان الملكي بيانا، نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، أعلن فيه وفاة الأمير، فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.



وجاء في نص بيان الديوان الملكي السعودي:



«انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم، الأربعاء، الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود».

