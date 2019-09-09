الرئيس الجزائري المؤقت يدعو لتشكيل سلطة مستقلة للانتخابات

دعا الرئيس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، إلى إجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب سلطة مستقلة للانتخابات في الجزائر.



وذكرت الرئاسة الجزائرية، في بيان اليوم، الأحد، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن عبدالقادر بن صالح أعرب، إثر تسلمه التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار التي باشرته مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في البلاد والحراك الشعبي، عن ارتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذيْن طبعا مسار الحوار.

