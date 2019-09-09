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متحدث "الصحة" يكشف نتائج حملة القضاء على قوائم الانتظار

الحياة السياسية

الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة

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صرح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية مستمرة، حتى يمكن منع تراكمات المزيد من قوائم الانتظار.
وأضاف مجاهد، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «أصبحنا في المرحلة الثانية، وهي منع التراكمات، وأجرينا حتى الآن 229 ألف عملية جراحية مجانا، ما بين عمليات جراحة صدر وقلب مفتوح ورمد ومخ وأعصاب، وزراعة قوقعة».
وأوضح متحدث الصحة أن المستشفيات التابعة للوزارة أجرت 64% من العمليات، فيما نفذت المستشفيات الجامعية 27% من العمليات التي تم إجراؤها، مؤكدا أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية.
وأشار مجاهد إلى إشادة وزيرة الصحة البريطانية بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وطلبها من وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، تبادل الخبرات في هذا الشأن، فضلا عن طلب الكلية الملكية البريطانية تفعيل برنامج مخصص لأطباء الأسرة في مصر، بشكل دبلومة معتمدة يتم تحولها إلى زمالة، موضحا أنه تم تدريب 70 طبيبا، مع استهداف تخريج ألف طبيب للعمل بطب الأسرة.
وفيما يخص حملة فحص الوافدين التابعة لحملة 100 مليون صحة، قال مجاهد: «نستهدف مسح الوافدين من الأطفال والكبار، من خلال 309 نقاط مسح موزعة على محافظات الجمهورية المختلفة، ويتم تحويل أصحاب العينات الإيجابية لتلقي العلاج بالمجان، وتم فحص أكثر من 77 ألفا من الوافدين على أرض مصر، وتمت معالجة 182 حالة».
وأشار إلى أن معظم الوافدين الذين ترددوا على نقاط المسح من السوريين والفلسطينيين والسوادنيين، موضحا أنه تم مد فترة عمل النقاط على مستوى المحافظات لاستعاب أكبر عدد من الوافدين.

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