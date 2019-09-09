8 حالات لا يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء

09 سبتمبر 2019 - 12:40 ص

قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني إن أعمال البناء بوزارة الإسكان، الحالات التي يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء.



وأضاف "فرحات" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «لا يجوز التصالح على مبنى يمس السلامة الإنشائية، أو يتعدى على شارع عام، أو بناء على أرض الدولة دون تقديم طلب تقنين»، متابعا: «كذلك لا يجوز التصالح على المباني ذات الطراز المعماري المميز، أو التصالح في البناء على أرض خاضعة للآثار».

