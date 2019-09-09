أهلاوية يسربون فيديو مسيء لشيكابالا عقب الفوز بالكأس: سباب وشتائم

09 سبتمبر 2019 - 05:50 ص

نشرت عددًا من الصفحات الأهلاوية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" - نجم الزمالك - عقب الفوز بالكأس واعتبروه مسيئا للمارد الأحمر.



وظهر شيكابالا يرقص ويغني مع الزمالك أغنية مسيئة اعتادت بعض الجماهير البيضاء ترديدها ضد جمهور الأهلي .. وتقول بعض كلماتها: "أبطال على مين .. يا (....).. تعالوا شوفوا التالتة يمين".



وعلق الصحفي الأهلاوي أحمد جمال على ذلك الفيديو قائلا: "

