» السعودية تعلن وفاة الأمير "فيصل بن فهد"

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أحمد عادل شعبان
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود.
ونشرت وكالة "واس" السعودية بيانا قالت فيه: "
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