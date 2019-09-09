النقاز يهاجم أسطورة الأهلي عقب الفوز بالكأس: مبيفهمش حاجة

أحمد عادل شعبان
شن حمدي النقاز - الظهير الأيمن لنادي الزمالك - هجوما شرسا على نجم الأهلي السابق وليد صلاح الدين في أعقاب فوز الأبيض بكأس مصر .
وقال "النقاز" في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "أستطيع التأقلم مع أي مدرب يأتي لتدريب الفريق وأركز على أن آخذ مكاني في التشكيلة الأساسية دائمًا".
وأضاف: "أقوم بأدواري في الهجوم والدفاع كما يطلب مني المدرب، ومندهش من بعض المحللين الذين لا يفهمون الكرة ويقومون بانتقادي بدون أي سبب فني " في اشارة لوليد صلاح الدين.
وكان "صلاح الدين" قال في تصريحات سابقة إن النقاز لا يقوم بأي أدوار دفاعية مع نادي الزمالك.
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