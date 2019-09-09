» أغرب ما طلبته "أم كلثوم" من حارس المقبرة الخاصة بها

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي محمود سعد - مقدم برنامج "باب الخلق" - العديد من الأسرار في حياة المطربة الراحلة أم كلثوم.
وقال "سعد" في برنامجه المذاع على "النهار": "اشترت أم كلثوم مقبرة بجانب مقبرة الفنان أنور وجدي وأمام مقبرة فؤاد باشا سراج الدين ، وكانت المقبرة تتضمن 4 عيون ، اثنان للرجال واثنان للنساء".
وأضاف: "لما توفيت السيدة فاطمة - والدة أم كلثوم - جرى دفنها في تلك المقبرة ، وفي أحد الأيام ذهبت أم كلثوم إلى عبد الرحمن و يوسف - المسؤولان عن أعمال الدفن - وقالت لهما: "عند وفاتي تقومان بدفني مع أمي ، ثم تغلقا المقبرة ولا تفتحوها مرة أخرى أبدًا".
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