» أغرب ما طلبته "أم كلثوم" من حارس المقبرة الخاصة بها

09 سبتمبر 2019 - 07:56 ص

كشف الإعلامي محمود سعد - مقدم برنامج "باب الخلق" - العديد من الأسرار في حياة المطربة الراحلة أم كلثوم.



وقال "سعد" في برنامجه المذاع على "النهار": "اشترت أم كلثوم مقبرة بجانب مقبرة الفنان أنور وجدي وأمام مقبرة فؤاد باشا سراج الدين ، وكانت المقبرة تتضمن 4 عيون ، اثنان للرجال واثنان للنساء".



وأضاف: "لما توفيت السيدة فاطمة - والدة أم كلثوم - جرى دفنها في تلك المقبرة ، وفي أحد الأيام ذهبت أم كلثوم إلى عبد الرحمن و يوسف - المسؤولان عن أعمال الدفن - وقالت لهما: "عند وفاتي تقومان بدفني مع أمي ، ثم تغلقا المقبرة ولا تفتحوها مرة أخرى أبدًا".



