» فنان شهير: فتحت نعش "فؤاد المهندس" لهذا السبب

أحمد عادل شعبان
كشف الفنان شريف منير طبيعة علاقته بالفنان الراحل فؤاد المهندس .
وقال "منير" في لقاء مع برنامج "مساء DMC " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "كنت مرتبطا جدًا بالأستاذ فؤاد المهندس وأعتبره صوت الضمير الموجود بداخلي الذي يمنعني من ارتكاب أي خطأ".
وأضاف: "كنت على تواصل دائم مع فؤاد المهندس قبل رحيله ، ولما علمت بوفاته ذهبت إلى المقبرة مسرعًا وهناك رأيت سيارة تركبها الفنانة شويكار فسرت وراءها حتى وصلت للمقبرة و حرصت على دفن الجثمان و (فكيت عليه) بنفسي وقمت بتقبيل رأس الجثمان".
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