» فنانة شهيرة: أتمنى القيام بدور فتاة مثلية الجنس

09 سبتمبر 2019 - 08:35 ص

كشفت الممثلة الأمريكية كريستين ستيورات أنه تم إبلاغها بإنها إذا لم تكن تتباهى بعلاقتها بإمرأة لكانت حصلت على دور الآن في فيلم من أفلام مارفل.



الآن تود ستيورات في فعل ما هو أبعد من ذلك أن تلعب دور بطل خارق مثلي الجنس في فيلم من أفلام مارفل المقبلة.



ستيورات التي تروج حاليا لأحدث أفلامها Seberg في مهرجان تورنتو السينمائي، صرحت مؤخرا خلال لقائها مع مجلة Harper’s Bazaar " قيل لي لا تخرجي إلى العلن ممسكة بيد حبيبتك حينها يمكنك أن تحصلي على دور في فيلم من أفلام مارفل".



وخلال لقائها مع مجلة Variety، على هامش العرض الخاص لـ Seberg، أوضحت ستيورات حقيقة تلك التصريحات، قائلة بأنها كانت دائما ما ترفض هذه المحادثات بشكل جذري مضيفة "من الجيد أن تكون قادرا على التحدث عن ذلك بطريقة أصبح يفهمها الناس الآن، بدلا من ان أبدو كالمجنونة، في السابق كنت أخفي ميولي الجنسية التي كانت تبدو حينها وكأنها فكرة بعيدة المنال، الآن أصبح الأمر يختلف كليا".



واعترفت الممثلة الأمريكية بأنها استخدمت اسم مارفل كمثال على الشركات الكبرى مضيفة "أعلم بان مارفل ستود مشاركة مثليي الجنس في دور أبطال خارقين".



وعندما تم سؤال زميلها في Seberg أنتوني ماكي عن أكثر الأدوار التي تناسب ستيورات كبطلة خارقة لترد ستيورات بطلة خارقة مثلية الجنس.



جدير بالذكر أن كريستين ستيوارت أصبحت أكثر انفتاحا في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بميولها الجنسية، ففي عام 2016 تحدثت النجمة الأمريكية عن العلاقة العاطفية التي جمعتها بمساعدتها أليسيا كارجيلي للمرة الأولى ، حيث اعترفت كريستين خلال مقابلة مع مجلة EllE UK أنها مرتبطة بصديقتها أليسيا منذ ما يقارب العام، وذلك بعد علاقتها الفاشلة بالنجم روبرت باتينسون.



وقالت: "أعتقد إنني واقعة في حب صديقتي، أعلم بأننا انفصلنا في العديد من المرات إلا أن علاقتنا تعود كما السابق، وهذه المرة بدت كأنني أشعر بالحب من جديد".



وفي عام 2017 قالت ستيوارت خلال لقائها مع صحيفة Guardian البريطانية: لا يجب عليك أن تشعر بالتخبط والقلق كونك مزدوج الهوية الجنسية، هذا ليس بالشيء الخاطئ.. بالنسبة لي هو العكس تماما، أعتقد أنه بعد مرور 3 أو 4 سنوات من الآن سيصبح الكثير من الأشخاص غير مهتمين بمعرفة الميول الجنسية لبعضهم البعض"

