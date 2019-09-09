» لهذه الأسباب انهال فؤاد المهندس ضربا على شريهان

09 سبتمبر 2019 - 08:39 ص

كشف محمد المهندس - نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس - أسباب قيام والده بضرب الفنانة شيريهان والفنان محسن محي الدين بقوة في كواليس مسرحية سك على بناتك.



وقال "المهندس" في تصريحات تلفزيونية: "كان والدي يعرض مسرحية (سك على بناتك) وفي الكواليس رأى شريهان ومحسن محيي الدين يمزحان ويضحكان بصوت عالي".



وأضاف: "فؤاد المهندس كان يحب الانضباط ولما رأى هذا المنظر انهال عليهما ضربا بالخرزانة التي كان يستخدمها مع سناء يونس، ولكن الفارق أن الضرب في حالة شريهان ومحسن محيي الدين كان حقيقيا".



