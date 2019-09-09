الحر يحصد أرواح 1500 شخص بدولة أوروبية

09 سبتمبر 2019 - 09:56 ص

قالت وزيرة الصحة الفرنسية أغنيس بوزين، إن موجتى حر ضربتا فرنسا هذا الصيف تسببتا بمقتل ما يزيد على 1500 شخص.

وسجلت درجات حرارة التى ضربت فرنسا مايو الماضى أرقامًا قياسية، حيث وصلت فى بعض المناطق إلى 46 درجة مئوية.

ومع ذلك فهذا الرقم يقل كثيرًا عن ذلك الذى سقط خلال كارثة صيف 2003، ففى صيف ذلك العام توفى ما يقدر بنحو 15000 شخص خلال موجة الحر فى أغسطس.

وقالت بوزين في تصريح للإذاعة الفرنسية "تم تسجيل 1500 حالة وفاة جراء موجات الحر التي ضربت البلاد هذا العام، وهو أكثر من المتوسط في هذه الشهور، كما أنه أقل بعشر مرات من الوفيات التي حدثت في عام 2003".

وفي هذا العام، 2019، ضربت موجات الحر فرنسا في شهري يونيو ويوليو، حيث سجلت درجة حرارة رقما قياسيا جديدا جنوبي البلاد يوم 28 يونيو، عندما بلغت 46 درجة مئوية.

وأضافت بوزين أنه بينما استمرت موجة الحر لعام 2003 لمدة 20 يوما، استمرت هذه السنة 18 يوما، في موجتي حر منفصلتين، غطت الثانية منهما جزءا واسعا من فرنسا.

وقالت إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات ساعدت على إبقاء معدل الوفيات أقل بكثير من تلك الأعداد الكبيرة التي شهدها عام 2003.