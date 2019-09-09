مرشحة برلمانية في دولة خليجية تدعو لتعدد الزوجات

أثارت مرشحة من إمارة الشارقة الإماراتية، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، لاختيارها شعار (نعم لتعدد الزوجات) ليكون عنوان حملتها الانتخابية.

وكان قد بدأت في الإمارات أمس الأحد الحملات الانتخابية لعضوية المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) والتي يتنافس فيها 495 مرشحًا بينهم 180 امرأة.

من جهتها، صرحت المرشحة المثيرة للجدل، خولة عبد العزيز إنها اختارت هذا الشعار، لتزايد معدلات العنوسة بين النساء في الإمارات، مضيفة: "لابد أن نواجه هذه الظاهرة التي تتزايد في المجتمع، وفي تقديري أن الحل الأمثل هو تعدد الزوجات"، بحسب وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) .

وذكرت المرشحة، وهي غير متزوجة، أن الزوجات عليهن تقبل هذه الفكرة، التي تسهم في خفض معدلات العنوسة، وهي مشكلة كبيرة تؤرق كثير من العائلات.

ولفتت خولة إلى أنها حال فوزها بعضوية البرلمان سوف تدعو لإطلاق برامج ومبادرات مجتمعية تحفز على الزواج الثاني، وتقلل من تكاليف حفلات الزفاف، وتحد من المغالاة في نفقات السكن.

وذكرت أن دعوتها لتعدد الزوجات التي نشرتها عبر لوحات إعلانية في الشوارع لاقت الكثير من الاعتراض، لكنها في الوقت نفسه لاقت إشادة من الأزواج، وتلقت كثير من الاتصالات الهاتفية التي تدعمها في حملتها الانتخابية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 5 أكتوبر المقبل، فيما سيتم إعلان نتائج الفرز في اليوم نفسه، بينما يتم إعلان القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر.