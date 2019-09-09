» حظر إعلامي على لاعبى الأهلى قبل رحلة غينيا

09 سبتمبر 2019 - 10:06 ص

فرض مسئولو النادى الأهلى حظرًا إعلاميًا على اللاعبين قبل مواجهة بطل غينيا المرتقبة، لتوفير حالة من التركيز على استعدادات الفريق قبل السفر

وأجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق اتصالات مع سفارة مصر بغينيا الاستوائية للترتيب لبعثة الفريق قبل رحلة السفر، ليطمئن على كل الترتيبات الخاصة بالفنادق أو ملاعب التدريب.

ويغادر الأهلى إلى غينيا فجر الأربعاء استعدادًا لمواجهة كانو سبورت الغينى المقرر إقامتها يوم 14 من الشهر الحالى، والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.