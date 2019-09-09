فيديو نادر لزوجة صدام حسين وسوزان مبارك

نشرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو نادرًا لوالدتها ساجدة خيرالله خلال استقبالها سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك.

ويُظهر الفيديو الذي يعود لثمانينيات القرن الماضي، لقطات من زيارة رسمية لسوزان مبارك إلى العراق قامت بها عام 1988.

وعلقت "رغد" في تغريدتها، على مقطع الفيديو قائلة: "لقطات من استقبال ماجدة العراق الأولى السيدة ساجدة خيرالله للسيدة سوزان مبارك في زيارة رسمية الى بغداد في أكتوبر عام 1988م ، بحضور كل من بنات الرئيس الشهيد رغد ورنا صدّام حسين و زوجة ابنه لُمى ماهر عبدالرشيد".