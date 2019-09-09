  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:57 ص
بحث متقدم
الفنانتان مني فاروق وشيماء الحاج

إخلاء سبيل منى فاروق في قضية الفيديو الفاضح

خادم الحرمين

بشرى جديدة من الملك سلمان

ارشيف

"فيفا" يوجه رسالة إلى الزمالك

عمرو عمار

باحث: "البلد لو وقعت مش هتقوم تاني"

مجهول

بـ"ملابس غريبة".. فنان شهير يثير ضجة في لندن

صورة من الفيديو

مفاجأة صادمة وراء خبر تعرض "حكيم" لحادث سير

المحافظ

بعد أنباء عن استقالته.. محافظ الإسماعيلية يغادر سريعًا للقاهرة

حاكم دبي ووالده

حاكم دبي يكشف حلم والده الذي تحول إلى حقيقة

الدكتورة آمنة نصير

آمنة نصير: اللي جاي يتجوزك دا جاي يسرقك

بشار

تهديد إسرائيلي جديد: بشار سيدفع الثمن

خلال عام.. إجراء 4 عمليات جراحية لرئيس دولة

الحياة السياسية

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«الفيفا» يعلن قائمة الأهداف المرشحة لـ«بوشكاش»

#

توقف للقلب ونزيف حاد.. تعرف على صحة "فجر السعيد"

#

بشرى للمكفوفين.. بتلك النظارة تستعيد نظرك

#

ارتفاع الصادرات المصرية إلى تنزانيا بنسبة 75%

عملية جراحية

الرئيس البرازيلى

جاير بولسونارو الرئيس البرازيلي

أجري جاير بولسونارو، الرئيس البرازيلي، أمس الأحد، العملية الرابعة له منذ تعرضه للطعن قبل عام، واستمرت العملية الجراحيّة في مستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو أكثر من خمس ساعات، وفق ما أوضح المركز الطبي في بيان.

وقال الطبيب أنطونيو لويز ماسيدو في البيان إن "الإجراء كان ناجحاً"، مشيرًا إلى أن الرئيس يتعافى وحاله مستقرّة.

وأوضح أنه تعيَّن إزالة أجزاء كبيرة من أمعاء بولسونارو، بعدما التصقت بجدار البطن بشدة.

وأضاف ماسيدو أنه من المتوقع أن يقضي بولسونارو خمسة أيام في المستشفى، وأنّه يجب أن يكون قادرًا على السّفر بالطائرة بعد أسبوع.

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

من جهته، قال متحدث باسم الرّئاسة إن نائب الرئيس، هاملتون موراو، تولى مؤقّتًا، الأحد، سلطات الرئاسة، وذلك حتى يوم الخميس على الأقل.

وفي وقت سابق، أعلن بيان رسمي أن الرئيس أجرى "فحوصًا طبّية، وأنه سيخضع لجراحة بهدف معالجة فتق ظهر على أثر جراحات سابقة" خضع لها جاير بولسونارو الرئيس البرازيلي




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مطالبات للإنتربول بالقبض على "عمرو واكد"
» فقد بطاقته.. فخلع واجهة الصراف الآلي
» وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري آل سعود
» بحركة بسيطة.. طفلة تنقذ نفسها من خاطفها
» مروع.. يشنق أبناءه الأربعة لهذا السبب
» مهاجم «أورلاندو» على رادار هجوم الزمالك
» خلال عام.. إجراء 4 عمليات جراحية لرئيس دولة
» أول طلاق بالثلاثة على واتساب
» حظر إعلامي على لاعبى الأهلى قبل رحلة غينيا
» لهذه الأسباب انهال فؤاد المهندس ضربا على شريهان
» فنانة شهيرة: أتمنى القيام بدور فتاة مثلية الجنس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة