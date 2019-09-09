آمنة نصير: اللي جاي يتجوزك دا جاي يسرقك

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صدى البلد

أمنة نصير

الزواج العرفى

الفتاة

تحدثت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، وأستاذ العقيدة والفلسفة، عن الزواج العرفي وخطورته على المجتمع، قائلاً: "فى الزواج العرفي الشاب يُقدم الحب ليسرق الفتاة من دون علم عائلتها، معقبة: "اللي جاي يتجوزك دا جاي يسرقك باسم الحب".

وأضافت "نصير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست البنات"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، بأن الزواج العرفي يتقدم خلاله الشاب للفتاة بطريق خاطئ غير الطريق الصحيح الذي وضعه الله إلينا ".

وكشفت نصير عن تقديمها مشروع بالنواب لتجريم الزواج العرفي، قائلة إنها لا تريد إلا الخير للمجتمع وصلاح المجتمع.

وتابعت قائلة: "إننا أصبحنا فى الآونة الأخيرة نتجرأ على الميثاق الغليظ، مشيرة إلى أن عدم فهم ما هو الميثاق الغليظ والاستهتار والاستهانة به تدفع البنت والزوجة ثمنه.

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