» مهاجم «أورلاندو» على رادار هجوم الزمالك

09 سبتمبر 2019 - 10:37 ص

دخل نادى الزمالك فى مفاوضات متقدمة مع الزامبى جاستين تشونجا، لاعب فريق أورلاندو الجنوب أفريقى، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم هجوم الفريق، بعد الاقتراب من فسخ التعاقد مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق.

وطلب الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، سرعة التعاقد مع "تشونجا، نظرًا لمعرفته الكاملة به، والتدريب تحت قيادته أثناء توليه تدريب الفريق الجنوب أفريقى، وسيتولى التفاوض مع اللاعب بنفسه، وحصل منه فعليًا على موافقته بشكل مبدئى على الانضمام للقلعة البيضاء، ويتبقى الاتفاق المالى مع إدارة أورلاندو.

وكان النادى يتخوف من التعاقد مع اللاعب بسبب عدم الاستفادة منه فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، نظرًا لمشاركته مع الفريق الجنوب أفريقى فى هذه النسخة ولكن "ميتشو" أكد أن اللاعب لديه إمكانيات كبيرة علاوة على صغر سنه كونه من مواليد 1996، وسيستفيد النادى من وجوده خلال الفترة المقبلة.