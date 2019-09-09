» بحركة بسيطة.. طفلة تنقذ نفسها من خاطفها

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الفتاة الصينية
الفتاة الصينية

متابعات - أمينة عبد العال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" مقطع فيديو لفتاة صينية استخدمت أسلوبا ذكيا لتطلب المساعدة أثناء احتجازها، من قبل رجل غريب في أحد المطارات، ولأن الفتاة لم تكن قادرة على الصراخ طلبًا للمساعدة، فأظهرت بيدها علامة تشبه كلمة "OK " باللغة الإنجليزية.

وقد نبّه ذلك أحد العابرين، والذي شرع على الفور في الحديث مع الرجل، وسرعان ما أدرك هو وآخرون أنها محتجزة رغمًا عن إرادتها؛ ليتم لاحقًا لمّ شملها مع والديها.

ويكشف تقرير "بي بي سي"، كيف ساهمت علامة "OK " بإنقاذ الفتاة؛ فهذه العلامة مفهومة على نطاق واسع في العالم كعلامة إيجابية بمعنى "نعم"؛ ولكن تحويل يدك بحيث تواجه كفك تمثل رسالة ذات مغزى في الصين.

فلو تم ضغط إصبعين مع بعضهما ستبدو يدك أشبه برقم 110، وهو رقم هاتف الطوارئ للشرطة الصينية، ومن هنا فقد تَنَبّه أحد الركاب إلى أن الفتاة تطلب المساعدة.


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