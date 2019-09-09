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فقد بطاقته.. فخلع واجهة الصراف الآلي

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باكستاني
باكستاني

متابعات - أمينة عبد العال

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل باكستاني، قام  بخلع واجهة صراف آلي؛ من أجل استعادة بطاقته التي سُحبت ولم يمكن من استرجاعها.

حيث أبرزت ” الكاميرا المثبتة ” داخل كابينة الصراف الآلي في الشارع، لحظة خلع واجهة الماكينة من جانب الباكستاني بالقوة، وقيامه بسحب بطاقة الصراف.

ومن جانبه، أفاد ” ناشر الفيديو ” بأن الباكستاني توفي مؤخرًا في الحبس.

وأشار إلى أن رجال الأمن في بلاده يقولون أنه مريض ومات بسبب مرضه، فيما يطالب بالتحقيق ومحاسبة كل من تسبب في موته.


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