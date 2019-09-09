بشرى جديدة من الملك سلمان

09 سبتمبر 2019 - 11:42 ص

في قرار مفاجئ، قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إلغاء رسوم تكرار العمرة، التي كانت تفرض على زائري بيت الله الحرام،.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد أكد وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صلاح: "صدر الأمر الملكي، المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وإلغاء رسوم تكرار العمرة".

وأضاف الوزير أن هذا القرار يدعم تحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك باستقبال 30 مليون معتمر في 2030.

يذكر أن رسوم تكرار العمرة، كانت تقدر بـ2000 ريال سعودي.