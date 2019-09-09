باحث: "البلد لو وقعت مش هتقوم تاني"

09 سبتمبر 2019 - 11:43 ص

أكد عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، أن الحرب ضد الدولة المصرية ما زالت مستمرة، وهذا واضح من خلال إصدار بعض الشائعات.



وأضاف الباحث الجيوسياسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك مؤامرة على الجيش المصري في الوقت الحالي، تهدف لإسقاطه لأنه حائط الصد ضد أي مخططات تناول من هذا الوطن وقدرات هذا الشعب.



وتابع، أن الفترة الحالية تشهد إعادة تدوير مقولة: "يسقط حكم العسكر" مرة أخرى، موجهًا دعوة للشعب المصري بالحفاظ على الوطن، خاصة الشباب الذي قد يندفع بالحديث عن مواد الجيش وميزانيته.



وطالب بزيادة وعيه الشعب بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك الكثير من الشعب انصرف عن الإعلام المصري وتوجه للقوات المعادية، معقبًا: "لا يجب أن نترك الشعب فريسة للقنوات المعادية ".



وأشار لى أن الإعلام المصري عليه دور كبيرة بالعمل على رفع توعية الشعب بأهمية الجيش في الحفاظ على مصر، معقبًا: "مصر لو وقعت مرة تانية مش هتقوم تاني".

