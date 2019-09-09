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بعد حفل الساحل..

فنان شهير يهاجم محمد رمضان: "الأنا عليا شوية"

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محمد رمضان
محمد رمضان

متابعات-علا خطاب

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كشف الفنان شريف منير، عن رأيه في الفنان محمد رمضان، ورأيه في الأزمة والانتقادات التي تعرض لها "رمضان" في حفله الغنائي الأخير الذي أقيم في الساحل الشمالي، معلقًا: "الأنا عليا شوية عنده".

وحل الفنان شريف منير ضيفًا مع الإعلامي، رامي رضوان، في برنامجه "مساء dmc " والمذاع على قناة ” dmc ” الفضائية .

وعلق شريف منير على ” الشو ” الذي يظهر به رمضان في الحفلات خاصة الأخير، قائلاً: "شو محمد رمضان أثناء تقديمه في الحفلات فيه الأنا عالية شوية.. وطريقة تقديمه ودخوله في حفله الأخير كانت تشوبها الغرور".

ووجه شريف منير رسالة إلى محمد رمضان ينصحه بها ويدعمه قائلاً: "محمد رمضان فنان موهوب.. ولكن بلاش ناخد من 50 سينت وخلينا في مصر أثناء تقديم الأغاني .. محمد رمضان نجم محبوب ولديه شعبية كبيرة ويجب أن يستغلها في اصلاح جيل وينصح الشباب ولكن الشو اللي بيقدموا عايز يتظبط شوية بمعنى انه يبقي ليك بصمة على جيل كامل".

وأكد "منير" أن الحضور الكثيف في حفلات رمضان لا يعني نجاحه.

وأشار إلى أنه لا يعجبه معظم كلمات المهرجانات ولكننا نحتاج إلى قاموس للكلمات التي يتم اختيارها خاصة في المهرجانات والأغاني الشعبية بدلاً من الكلمات التافهة حيث يمكن استغلال كلمات المهرجانات في توجيه نصائح ومعلومات تفيد الشباب .


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