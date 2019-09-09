  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:47 م
بحث متقدم
صورة

السعودية.. طالبها بقضاء ليلة حمراء.. ففوجئ بهذا الأمر

«عزت أبو عوف» يجري عملية قلب مفتوح

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

الحشيش

إحباط تهريب 12 طن حشيش بدولة خليجية

ارشيف

هجوم انتحارى أمام معسكر فلبيني

درة

رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

ترك ال شيخ

تركي آل الشيخ يعثر على "عازف الكمان".. ماذا حدث

البشير

محاولة فاشلة لهروب نائب البشير

لجين عمران

بسبب "فيديو".. إعلامية شهيرة تثير ضجة في السعودية

الخطيب

محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد

الامير سعود الفيصل

لحظات مؤثرة للأمير سعود أثناء رثائه الملك عبد الله

بسبب الخطيب..

محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد

آخر الأخبار

الخطيب
الخطيب

إيمان هاني

دعا الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، لعقد جلسة خاصة، بمكتب المحافظة، لإنهاء الأزمة بين المحافظ وجماهير الاتحاد بعد لقائه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

 ومن المنتظر أن يتقدم محافظ الإسكندرية بمبادرة مع ئيس نادي الاتحاد السكندري، لدعم وتطوير فرع أرض الغابة الترفيهية بسموحة، فضلا عن دعم فريق الكرة خلال الفترة الحالية خاصة قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وشنت جماهير زعيم الثغر، هجومًا حادًا على المحافظ وطالبت بإقالته، بعد علمها بنية المحافظة بإهداء الأهلي قطع أراضٍ لإقامة فرع لها بالإسكندرية.

وأصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا نفت فيه منح النادي الأهلي قطعة أرض لإنشاء فرع للنادي بعروس البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد هجوم رئيس الزمالك أمس على محافظ الإسكندرية، واتهامه بالانحياز للنادي الأهلي، ومنحه 50 فدانًا مجانًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ترجمة خطب المسجد الحرام بـ6 لغات جديدة
» الأهلى يصطحب «شيف» برحلة غينيا
» صورة تشعل الحرب من جديد بين أحلام وأصالة
» مخالفة مرورية تحصد روح عروس وشقيقتها
» حادث مروع لأتوبيس مدرسة يصيب 15 طالبًا بدبي
» إطلالة جريئة بصدر مكشوف لابنة عمرو دياب
» محافظ الإسماعيلية يحضر بمجلس الوزراء
» ‎أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في السنغال
» 60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب
» هذا ما قاله محرز عن «جوارديولا» بصفوف مانشستر
» شاهد.. عارضة أزياء بفستان شفاف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة