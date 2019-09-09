» 60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب

09 سبتمبر 2019 - 12:45 م

غُرم سائح إسترالي في مدينة مانشستر البريطانية أكثر من 60 ألف يورو، بعد أن تناول قنينة بيرة في مانشستر، ثمنها 5.5 جنيه إسترليني، وأثناء دفع الحساب لم تكن معه نظاراته ولم ينتبه لخطأ في الحساب، وانتبه فقط في وقت لاحق عندما وصلته رسالة إلى هاتفه أخطرته أنّه تم سحب 61200 يورو من حسابه البنكي مقابل قنينة البيرة.

وبحسبما ذكرت صحيفة "Buzz.ie " فإنّ السائح الأسترالي بيتر لالور، وهو مدوّن وله صفحة على الإنترنت متخصصة في أنواع ومذاقات البيرة.

وسخر المدون الأسترالي من هذه الحادثة في موقعه على الإنترنت، متحدثاً عن أغلى قنينة بيرة في التاريخ.

وبعد اكتشاف الخطأ قدّم مدير النزل اعتذاره له، ووعد بأن يعيد المبلغ خلال 9 أيام.