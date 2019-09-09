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محافظ الإسماعيلية يحضر بمجلس الوزراء

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محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان
محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان

إيمان هاني

البرلمان

الوزراء

محافظ الاسماعيلية

حمدي عثمان

يحضر محافظ الإسماعيلية اللواء حمدي عثمان، اليوم بمجلس الوزراء، بشكل مفاجئ، بعد أن كان متواجدًا بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وكان من المقرر أن هناك لقاء مرتقبًا بين المحافظ، وقيادة رسمية بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية ما تردد مؤخرًا عن تقدم اللواء حمدى عثمان باستقالته، عقب تركه مكتبه على أثر خلافات وقعت بينه وبين أحد نواب البرلمان، إلا أنه لم يصدر بيان رسمى حتى اللحظة، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة بديوان المحافظة وتم نشره بالمواقع الإلكترونية والصحفية.

وكان آخر لقاء قد ظهر فيه المحافظ، هو حفل الاستقبال الذى أقامه، لرؤساء وأعضاء الوفود العربية والأجنبية المشاركة فى فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولى العشرين للفنون الشعبية لهذا العام.

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