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صورة تشعل الحرب من جديد بين أحلام وأصالة

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أحلام وأصالة
أحلام وأصالة

متابعات-علا خطاب

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أثارت صورة للفنانة الإماراتية أحلام، عبر حسابها على "تويتر"، حالة من الخلاف بينها وبين الفنانة السورية أصالة، حيث توجهت "أحلام" من خلالها إلى المتابعين طالبة من كل منهم نشر صورة تعود إلى طفولته.

ولم تحدد الفنانة أحلام المرحلة العمرية التي تظهرها الصورة لكن بدا أنها كانت في العشرينيات.

وتعليقاً على الصورة كتبت أحلام: "حط صورتك وأنت صغير. صباح الخير". وعلى الإثر تفاعل معها عدد كبير من المتابعين ونشروا صوراً قديمة لهم.

في المقابل، تناقل نشطاء على تطبيق "إنستجرام"، صورة قديمة أخرى للفنانة والمفاجأة أنها جمعتها والفنانة السورية أصالة.

وذكرت الصورة متابعي تلك الحسابات بالخلاف بين الفنانتين وبالحرب الكلامية القاسية التي نشأت بينهما مؤخرًا.

وتراوحت الآراء بين مدافع عن أحداهما ومهاجم للأخرى، كما ركزت الكثير من التعليقات على التغييرات التي طرأت على شكل كل منهما.



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