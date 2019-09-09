هجوم انتحارى أمام معسكر فلبيني

09 سبتمبر 2019 - 01:18 م

فجر انتحارى تنكر بلباس امرأة، نفسه أمام معسكر فى جنوب الفلبين المضطرب، دون أن يؤدى ذلك إلى مقتل أشخاص آخرين.

وكانت التفجيرات الانتحارية نادرة في الفلبين، لكن منذ يوليو 2018 وقعت أربعة تفجيرات انتحارية بينها الأخير الذى جرى فى جزيرة خولو.

بحسب بيان عسكرى كان المهاجم الأحد "ذا ملامح أجنبية" ويرتدى عباءة امرأة، لكن السلطات لم تؤكد جنس المهاجم.

ولم تعلن أى جماعة بعد مسئوليتها عن الهجوم الذى يأتى بعد يوم على تفجير تبناه تنظيم الدولة أدى إلى جرح ثمانية أشخاص فى سوق فى جزيرة ميندناو.