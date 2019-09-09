إحباط تهريب 12 طن حشيش بدولة خليجية

09 سبتمبر 2019 - 02:05 م

تمكنت قوات الأمن السعودي من إحباط كميات من الحشيش تجاوزت 12 طنًا.

وصرح المقدم مسفر بن غنام القريني المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (12,420,62) 12 طنًا وأربع مئة وعشرون كيلوجراماً واثنان وستون ماً من مادة الحشيش المخدر، و(16,143,365) ستة عشر مليوناً ومئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وستون قرص إمفيتامين مخدر.

وأكد أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (422) أربع مائة واثنان وعشرون شخصا، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأشار إلى أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم.