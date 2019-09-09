  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:43 م
بحث متقدم
صورة

السعودية.. طالبها بقضاء ليلة حمراء.. ففوجئ بهذا الأمر

«عزت أبو عوف» يجري عملية قلب مفتوح

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

الحشيش

إحباط تهريب 12 طن حشيش بدولة خليجية

ارشيف

هجوم انتحارى أمام معسكر فلبيني

درة

رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

ترك ال شيخ

تركي آل الشيخ يعثر على "عازف الكمان".. ماذا حدث

البشير

محاولة فاشلة لهروب نائب البشير

لجين عمران

بسبب "فيديو".. إعلامية شهيرة تثير ضجة في السعودية

الخطيب

محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد

الامير سعود الفيصل

لحظات مؤثرة للأمير سعود أثناء رثائه الملك عبد الله

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

الصفحة الأخيرة

«عزت أبو عوف» يجري عملية قلب مفتوح
«عزت أبو عوف» يجري عملية قلب مفتوح

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مها أبو عوف تكشف عن آخر شيء أوصى به أسرته قبل وفاته

#

عمرو دياب ينعى عزت أبو عوف بكلمات مؤثرة

#

كشف حقيقة وصية عزت أبو عوف بحرق أفلامه بعد وفاته

#

وفاة الفنان عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

عزت أبو عوف

مهرجانات

مها ابو عوف

استنكرت الفنانة مها أبو عوف، تجاهل تكريم اسم شقيقها الراحل عزت أبو عوف، في المهرجانات الفنية الأخيرة، وذلك خلال لقائها في برنامج "The Insider بالعربي".

وذكرت خلال لقائها: "احنا متضررين جدًا من رؤساء المهرجانات أنهم ما يجبوش عزت أبو عوف صدمة لينا، وأنا بقولهم متشكرين أوي أنكم عرفتوا تقدروا عزت أبو عوف".

وتوفي الفنان عزت أبو عوف، عن عمر ناهز الـ70 عاما بعد صراع مع المرض.

يشار إلى أن آخر ظهور للفنان الراحل، كان إعلانًا لإحدى شركات الاتصالات، أمام الفنان عمرو دياب، في شهر رمضان الماضي.

وترأس الراحل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لفترة، وقدّم عددًا من الأفلام والمسلسلات الناجحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ترجمة خطب المسجد الحرام بـ6 لغات جديدة
» الأهلى يصطحب «شيف» برحلة غينيا
» صورة تشعل الحرب من جديد بين أحلام وأصالة
» مخالفة مرورية تحصد روح عروس وشقيقتها
» حادث مروع لأتوبيس مدرسة يصيب 15 طالبًا بدبي
» إطلالة جريئة بصدر مكشوف لابنة عمرو دياب
» محافظ الإسماعيلية يحضر بمجلس الوزراء
» ‎أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في السنغال
» 60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب
» هذا ما قاله محرز عن «جوارديولا» بصفوف مانشستر
» شاهد.. عارضة أزياء بفستان شفاف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة