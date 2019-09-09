برلمانية: هناك مؤشرات قوية عن تحسن الاقتصاد

09 سبتمبر 2019 - 04:26 م

أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على وجود العديد من المؤشرات على تحسن أداء حركة التجارة الوطنية مؤخرًا، بما كان له دور في تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 4.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.





وأشارت النائبة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن الصادرات الوطنية من الوقود سجلت ارتفاعًا إلى 667.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 548 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 119.7 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت الصادرات من المواد الخام إلى 251.8 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 178 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بارتفاع بلغت قيمته 73.8 مليون دولار خلال عام.





ولفتت إلى تراجع فاتورة استيراد الوقود خلال شهر يونيو 2019 إلى 704.9 مليون دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018، بانخفاض قدره 418.8 مليون دولار، بجانب انخفاض واردات السلع الاستهلاكية المعمرة.



