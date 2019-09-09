  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:18 م
بحث متقدم
أرشيفية

الدولار يتراجع أمام الجنيه في التعاملات المسائية ويسجل هذا الرقم

تنسيق

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

سعوديات

صاحبة واقعة التحرش السعودية تكشف ما حدث في الفندق

راغب علامة

رد ناري من راغب علامة على أفيخاي أردعي

أرشيفية

حريق ضخم يلتهم محال الملابس بوكالة البلح

أرشيفية

«الإصلاح الإداري» على مائدة «السيسي»..هذا ما شدد عليه

عمرو دياب وتركي آل الشيخ

مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

صورة

السعودية.. طالبها بقضاء ليلة حمراء.. ففوجئ بهذا الأمر

«عزت أبو عوف» يجري عملية قلب مفتوح

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

الحشيش

إحباط تهريب 12 طن حشيش بدولة خليجية

برلمانية: هناك مؤشرات قوية عن تحسن الاقتصاد

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

البنك الأهلي: قرار خفض أسعار الفائدة يسري على هؤلاء

#

الأهلي يفاجيء جمهوره: تعاقدنا مع صفقات قوية جدًا

#

"بلومبيرج" تكشف مفاجأة عن الاقتصاد السعودي

#

"أديب" يكشف آخر حكايات صفقة القرن والسيناريوهات المتوقعة

البرلمان

تحسن الاقتصاد

أكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على وجود العديد من المؤشرات على تحسن أداء حركة التجارة الوطنية مؤخرًا، بما كان له دور في تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 4.33 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.

وأشارت النائبة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى أن الصادرات الوطنية من الوقود سجلت ارتفاعًا إلى 667.7 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 548 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 119.7 مليون دولار خلال عام، كما ارتفعت الصادرات من المواد الخام إلى 251.8 مليون دولار خلال شهر يونيو 2019 مقابل 178 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بارتفاع بلغت قيمته 73.8 مليون دولار خلال عام.

ولفتت إلى تراجع فاتورة استيراد الوقود خلال شهر يونيو 2019 إلى 704.9 مليون دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2018، بانخفاض قدره 418.8 مليون دولار، بجانب انخفاض واردات السلع الاستهلاكية المعمرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «رونالدو» و«راموس» يُهددان أحمد حسن
» رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد إجراء قرعة الدوري
» رسالة تهنئة من الترجي للزمالك: «موعدنا السوبر الإفريقي»
» حقوقيون يتضامنون مع صحفية متهمة بإقامة «علاقة جنسية»
» ترجمة خطب المسجد الحرام بـ6 لغات جديدة
» الأهلى يصطحب «شيف» برحلة غينيا
» صورة تشعل الحرب من جديد بين أحلام وأصالة
» مخالفة مرورية تحصد روح عروس وشقيقتها
» حادث مروع لأتوبيس مدرسة يصيب 15 طالبًا بدبي
» إطلالة جريئة بصدر مكشوف لابنة عمرو دياب
» محافظ الإسماعيلية يحضر بمجلس الوزراء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:14 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة