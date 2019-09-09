برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات 2019 -2020.

ويقدم موقع "المصريون" النتيجة من خلال رابط بوابة الحكومة المصرية للتنسيق والخدمات الأخرى.

وفي وقت سابق، كشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على التنسيق، أن عدد المتقدمين للتنسيق في هذه المرحلة للقبول بالجامعات بلغ 186 ألف طالب للعام الجامعي 2019-2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة.

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جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24-8-2019، واستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 4-9-2019.