  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:37 م
بحث متقدم
صورة أرشيفية

الجامعة العربية تستعد لإجراء غير مسبوق ضد قناة الجزيرة

أمير قطر وملك السعودية

رسميًا.. قطر تدعو السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية

أرشيفية

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

أرشيفية

السعودية تفجر مفاجأة:« سنخصب اليورانيوم»

أرشيفية

الذهب يواصل تراجعه.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر

شكري

سد النهضة يتصدر زيارة «شكري» للسودان

سعوديات

صاحبة واقعة التحرش السعودية تكشف ما حدث في الفندق

تنسيق

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات

أرشيفية

«الإصلاح الإداري» على مائدة «السيسي»..هذا ما شدد عليه

راغب علامة

رد ناري من راغب علامة على أفيخاي أردعي

تفاصيل جديدة بشأن استقالة محافظ الإسماعيلية

قبلي وبحري

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة: أمي ضربتني علقة ساخنة بسبب مشاركتي في هذا الفيلم

#

تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال "عادل الجبير"

#

تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على دمشق

#

بالفيديو.. تفاصيل تنشر لأول مرة عن "خطة الأمل"

الموارد المائية

وزير الري

محمد عبدالعاطى

عبدالعاطي

قال العقيد محمد حبيب، مدير مكتب محافظ الإسماعيلية، إن اللواء حمدى عثمان تقدم باستقالته، وليس لديه أي نية للتراجع، مضيفا: "شرفنا بخدمة أهالى الإسماعيلية".

وأوضح أن محافظ الإسماعيلية حضر إلى مكتبه في ديوان عام المحافظة، وجمع كافة متعلقاته، وغادر إلى القاهرة، لتقديم استقالته لظروف صحية، بحسب مواقع محلية.

ومن المقرر، أن يدير المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، شئون المحافظة بالتنسيق، مع المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، لحين صدور قرار بتعيين محافظ جديد، خلفًا للواء حمدى عثمان.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من محافظة الإسماعيلية أو الجهات الرسمية، تتعلق باستقالة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية.

وكانت أخر جولات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أمس الأحد، الي مدينة المستقبل، رافقه خلالها اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومدحت عباس رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة المستقبل السكنية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة الشيء لأصله بعد أن تم الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بالمدينة.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب تأجيل احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي
» صادم.. طفل سعودي بالمرحلة الابتدائية يقتل زميله في المدرسة
» جماهير أستون فيلا تهاجم «تريزيجيه»
» إسرائيل تحذر مواطنيها: أغلقوا الأبواب والنوافذ
» انتحار شخص كل 40 ثانية في العالم
» «صلاح» يحتل المركز الثامن لأفضل لاعبي «فيفا»
» اغتيال رجل دين بعد استدراجه بـ«خدعة ساذجة» في العراق
» «جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة ماليندي بالكونفدرالية
» شكوى ضد «حكيم» بتهمة السب والقذف
» الذهب يواصل تراجعه.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر
» «رونالدو» و«راموس» يُهددان أحمد حسن

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:44 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة