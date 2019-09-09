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وزير الري: تراجع حصة مصر من المياه سيشجع الشباب على الهجرة

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الموارد المائية

وزير الري

محمد عبدالعاطى

عبدالعاطي

حذر  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، من تراجع حصة مصر من مياه النيل، مشيرًا إلى أن هذا سيتسبب في هجرة الشباب إلى الخارج.

وتابع الوزير فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية  حول دعم تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا المعنية بتغير المناخ في قطاعي الزراعة والمياه اليوم والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، أن 95% من الأراضي في مصر صحراء ويتم الاعتماد على مياه النيل بنسبة 95%.

ولفت الوزير إلى أن هذا يجعل الموارد المائية في مصر حساسة لأية مشروعات أو أعمال غير سابقة التنسيق.

وقال «عبدالعاطي»: «إن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% يؤدى إلى بوار نحو 200 ألف فدان مما قد يساهم في زيادة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر تأمل في الاتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتي استغرقت وقتا طويلا مشيرا إلى أن الوصول إلى توافق في مصلحة الجميع بما يحقق هدف التنمية في إثيوبيا ولا يحقق أضرارا جسيمة لمصر وأعرب سيادته على انفتاح مصر للوصول لاتفاق في إطار تعاوني».


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