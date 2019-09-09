الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

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سد النهضة

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
16.41 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:
16.45 جنيه للشراء.
16.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامى:
16.46 جنيه للشراء.
16.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib:
16.41 جنيه للشراء.
16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:
16.51 جنيه للشراء.
16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة:
16.43 جنيه للشراء.
16.53 جنيه للبيع.


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