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شكري يلتقي حمدوك لأول مرة بعد تشكيل الحكومة السودانية

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شكري خلال إجتماعه بحمدوك
شكري خلال إجتماعه بحمدوك

أحمد سالم

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مصر

السيول

السودان

سامح شكري

سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك اليوم، خلال أول زيارة رسمية إلى الخرطوم بعد تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.

حيث تناول اللقاء آليات تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، وتناول سُبل دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري قَدّم التهنئة في مُستهل اللقاء للدكتور حمدوك على توليه منصبه، والإعلان عن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، بما يعكس النجاح الذي يُحققه السودان في تجاوز تلك المرحلة الهامة من تاريخه، وإيذاناً ببدء مرحلة جديدة من النمو والازدهار تُحقق آمال وطموحات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

والوقوف على أوجه الدعم اللازمة للحكومة السودانية الجديدة اتصالاً بأولويات عملها خلال الفترة المُقبلة، بما يُفضي إلى تحقيق التكامل الحقيقي والمُستدام بين شعبيّ وادي النيل، حيث تضمن اللقاء بحث أنشطة اللجان الفنية المُشتركة؛ ومن بينها اللجنة القنصلية.

وأيضًا الهيئة العُليا لمياه النيل، ولجنة النقل النهري، واللجنة المشتركة في مجال السلع الغذائية، وغيرها من اللجان لتعزيز العلاقات بين البلدين، وتنسيق العمل في مواجهة التحديات المُشتركة.

كما تم التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، ومنها مفاوضات سد النهضة، فيما أكد الوزير شُكري خلال اللقاء على تضافر الجهود مع الأشقاء بالسودان في مواجهة أزمة السيول الأخيرة.

وأشار إلى أنه جار العمل على قيام مصر بإرسال مساعدات لتخفيف الأعباء عن مُتضرريّ السيول، وذلك في إطار الروابط الأخوية والتضامن المُتبادل بين البلدين.

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