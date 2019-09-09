» اغتيال رجل دين بعد استدراجه بـ«خدعة ساذجة» في العراق

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الطيب حسين - متابعات

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الشيعة

اغتيال رجل دين

مجلس حسيني

شهد الطريق الرابط بين بغداد ومحافظة كربلاء فى العراق اليوم الاثنين، اغتيال رجل دين شيعي بعد تعرضه لخدعة.

واغتيل رجل الدين الشيعي مؤيد الموسوي، بهذا الطريق حيث يتجمع ملايين العراقيين لإحياء ليلة الـ 10 من شهر محرم.

وبحسب «روسيا اليوم» فإن «الموسوي» اغتيل على طريق كربلاء بغداد بعد تلقيه اتصالا كاذبا لإقامة مجلس حسيني في مزارع على طريق بغداد كربلاء».

وأضافت: «بعد وصول الموسوي إلى طريق بالقرب من تلك المزارع تم اغتياله رميا بالرصاص».

وبحسب المعلومات، فإن الموسوي طالب دكتوراه حاليا في جامعة بغداد كلية العلوم الإسلامية قسم اللغة العربية، وهو من مواليد 1985.


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