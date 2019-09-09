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«جلال» يعلن قائمة المصري لمواجهة ماليندي بالكونفدرالية

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المصري البورسعيدي
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ماليندي

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة إيهاب جلال، تشكيل فريقه لمواجهة ماليندي بطل زنجبار في دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه المصري فريق ماليندي بطل زنجبار يوم 15 سبتمبر الجاري على ملعب عُمان بزنجبار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - احمد عبد الفتاح - محمد شحاتة

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - محمود حمد - عبد الناصر دي ماريا - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - عمرو موسى - شيخ موكورو (رغم ايقافه) - أحمد ياسر - إيزي ايميكا - إسلام عطية - حسن علي - سعيدو سنبوري - حسين رجب.

خط الهجوم: محمود وادي - اوستين اموتو.


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