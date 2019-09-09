» «صلاح» يحتل المركز الثامن لأفضل لاعبي «فيفا»

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فيفا

المصريون

ليفربول

صلاح

احتل محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، المركز الثامن في قائمة أفضل اللاعبين في لعبة «fifa 20 » لكرة القدم، والتي تم الإعلان عنها اليوم الإثنين.

وحصل صلاح على تقييم 90 درجة في اللعبة، ليحتل المركز الثامن، فيما تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة اللاعبين بقيمة 94، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بتقييم 93.

وفي المرتبة الثالثة حل البرازيلي نيمار بتقييم 93 ، بينما احتل الهولندي فيرجيل فان دايك زميل صلاح في ليفربول المركز السابع بتقييم 90.

ومن المقرر أن يتم إصدار لعبة فيفا 20 في جميع أنحاء العالم يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.


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