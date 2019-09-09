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شكوى ضد «حكيم» بتهمة السب والقذف

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المطرب الشعبي حكيم
المطرب الشعبي حكيم

أحمد سالم

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المهن الموسيقية

المطرب حكيم

شهدت أروقة أحد فنادق القاهرة، اشتباكًا بين المطرب الشعبي حكيم، ومندوب نقابة الموسيقيين بالفندق، بعد تكذيب النقابة لرواية تعرض حكيم لحادث سير مساء أمس.

من جانبه، تقدم منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، بشكوى ضد حكيم، اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف، قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة.

وأكد المايسترو حمادة أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب هاني شاكر قد أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي، ضد الفنان حكيم إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل، المقرر عقده نهاية الأسبوع الحالي لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأوضح أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة وأن الأمر تم إحالته للمجلس في الاجتماع المقبل.

كما يناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته القادمة، كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل شهرين، كما يناقش المجلس عددًا من القرارات الاقتصادية المهمة منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الحالي.

كانت قد أثيرت حالة من الجدل عقب نشر نقابة المهن الموسيقية تكذيبًا لخبر تعرض الفنان الشعبي حكيم، لحادث سير، الأمر الذي جعل حكيم يصور فيديو من المستشفى، وينشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد تعرضه لحادث.

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