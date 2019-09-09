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انتحار شخص كل 40 ثانية في العالم

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وكالات

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قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن نحو 800 ألف شخص ينتحرون سنويا حول العالم بمعدل شخص كل 40 ثانية.

وأوضحت المنظمة الأممية في تقرير جديد أن "نحو 800 ألف شخص ينتحرون سنويا، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات لتجنب هذا النوع من المآسي".

وأوضحت البيانات الجديدة أن "معدل الانتحار العالمي قد انخفض إلى حد ما بين العامين 2010 و2016 لكن عدد الوفيات ظل مستقرا بسبب تزايد عدد سكان العالم".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان "رغم التقدم المحرز، فإن شخصا واحدا يموت كل 40 ثانية منتحرا".

وأكد أن "كل وفاة هي مأساة للعائلة والأصدقاء والزملاء".

وأشار البيان إلى أن "أكثر طرق الانتحار شيوعا هي التسمم، والتسمم بالمبيدات، والأسلحة النارية".

ولفت أن "معدلات الانتحار هي الأعلى في البلدان ذات الدخل المرتفع".

وبهذا الخصوص، قالت ألكسندرا فليشمان من قسم الصحة العقلية في المنظمة، أمام الصحفيين في جنيف، "نعلم أن سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية في الأميركيتين يساهم في رفع معدلات الانتحار".


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