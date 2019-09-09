» «تعدد الزوجات».. مرشحة إماراتية تثير جدلا بشعارها الانتخابي

أثارت الإماراتية خولة عبد العزيز آل علي، المُرشحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة الشارقة، جدلًا واسعًا بسبب دعوتها لتعدد الزوجات خلال برنامجها الانتخابي، بحجة الوصول لـ"مجتمع خال من العنوسة".

وأكّدت "خولة" أنَّها "ستقدم اقتراحات وحلولا للجهات المعنية لإيجاد الظروف المناسبة لتطبيق تعدد الزوجات"، بحسب "الإمارات اليوم".

وأكدت المُرشحة لانتخابات المجلس الوطني أنَّ عدد الإناث في تزايد مقارنة بعدد الذكور، إلا أن لقب "عانس" يطلق على الجنسين ممن فاتهم سن الزواج، موضحة أنها ستعمل على وضع خطط ترضي جميع الأطراف من أجل "خلق أسرة سعيدة".

المرشحة الانتخابية بينت أن أحد أهم أسباب "عنوسة الفتيات"، رفض بعض الأسر السماح للمتقدم للزواج منها بـ"النظرة الشرعية للفتاة"، خاصة إذا كانت ملتزمة بارتداء زي شرعي.

وتابعت أنه توجد العديد من الفئات بحاجة لرعاية واهتمام وتسليط الضوء عليهم، وهم: "الفتيات العوانس والمطلقات بغير أبناء، والمطلقات بالأبناء، والأرامل بغير أبناء، والأرامل بأبناء".

وأكدت المرشحة الإماراتية، أنها ستطلق مبادرات مجتمعية للحد من العنوسة، في حال نجاحها، وذلك عبر تقديم حلول لتعدد الزوجات وتشجيع الشباب على الزواج والعمل على تحسين صورة المرأة المطلقة والأرملة في نظر المجتمع من أجل الوصول إلى نظرة إيجابية، وللوصول لمجتمع "خال من العنوسة".