السعودية تجهز مفاجأة سارة لمواطنيها
بعد منع الأطباء زيارتها..«فجر السعيد» توجه رسالة لهؤلاء(فيديو)
ظهور متهم جديد..ننشر اعترافات فريق اغتيال«خاشقجي»
كواليس مكالمة مسئول أهلاوي بارز بـ«مرتضى منصور»
أمير الكويت يجمع الملك سلمان وأمير قطر
الجامعة العربية تستعد لإجراء غير مسبوق ضد قناة الجزيرة
الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم
براتب 3000 جنيه.. الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة
إسرائيل تحذر مواطنيها: أغلقوا الأبواب والنوافذ
محمد بن زايد يهنئ «بن سلمان» على منصبه الجديد
حسن علام- متابعات
فجر
04:15
شروق
05:40
ظهر
11:57
عصر
15:30
مغرب
18:14
عشاء
19:44