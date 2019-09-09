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سبب تأجيل احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي

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أكد مصدر مقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أن إدارة الكرة بالقلعة الحمراء طلبت تأجيل تسليم الدرع الخاص ببطولة الدوري العام والتي حقق الفريق الأول لكرة القدم لقبها الموسم الحالي نظرًا لارتباطات الفريق الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن الأهلي سيلتقي السبت المقبل فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وبعدها بستة أيام فقط وبالتحديد يوم 20 من الشهر الجاري يلتقي أمام الزمالك ببطولة السوبر المصري ويتبعها لقاء العودة أمام كانو سبورت بمصر وافتتاح بطولة الدوري العام، وهو الأمر الذي جعل تسليم درع الدوري في احتفالية تليق بالنادي وجماهيره مستحيلا الآن لعدم تشتيت ذهن اللاعبين وزيادة تركيزهم للقاءات الهامة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي يقوم بالترتيب مع مسئولي اتحاد الكرة لإقامة احتفالية ضخمة بأحد الفنادق الكبرى لاستلام درع الدوري خلال فترة التوقف المقبلة.


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