» صادم.. طفل سعودي بالمرحلة الابتدائية يقتل زميله في المدرسة

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محمد فضل- متابعات

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قتل

طفل

مدرسة

سعودى

توفى طالب سعودي بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وكشف التفاصيل بحسب موقع سبق السعودي، قيام طالب بخنق زميل آخر له ويبلغ 12 عامًا في ساحة المدرسة وفشلت محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه.

وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.


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